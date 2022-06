Gezin vist nietsvermoedend gevaarlijk explosief uit Espelervaart, jonge getuige drukt op knopje voor ontploffing

met video En wéér is een model in het Waterloop­bos in oude glorie hersteld: ‘Computers kwamen er hier niet aan te pas’

Een jaar geleden was het nog een overwoekerde ruïne. Inmiddels ligt het model van de Maasvlaktecentrale in het Waterloopbos er weer piekfijn bij. Alsof de onderzoekers er elk moment aan de slag kunnen gaan. ,,Het was het laatste model in het bos waar alles handmatig ging, een computer kwam er nog niet aan te pas.’’

7 juni