Gezin vist nietsvermoedend gevaarlijk explosief uit Espelervaart, omstander drukt op knopje voor ontploffing

Dijkfeest Espel is terug van weggeweest en populair­der dan ooit

Het Dijkfeest in Espel leeft als nooit tevoren. Na twee stille jaren door corona is het feest zaterdagavond stijf uitverkocht. Drieduizend man zal er onderaan de polderdijk een feestje vieren tot een uur of twee ’s nachts. De vrijwilligers zijn woensdagavond al begonnen met de opbouw, gesteund door een aantal festivalgangers die zelfs hun niet-gebruikte kaartje van vorig jaar zomaar doneerden.

24 juni