Gezocht: projectontwikkelaars voor centrum Emmeloord

Beide locaties zijn onderdeel van het Hart van Emmeloord dat het centrum van Emmeloord moet opknappen. Het gebouw aan De Deel moet in een groene omgeving komen, met ruimte voor horeca, werken en wonen.

De gemeente wil een paar projectontwikkelaars vragen mee te doen aan een prijsvraag waarin ze laten zien wat ze met de plek kunnen doen. In het Hart van Emmeloord is ook ruimte voor een of meer supermarkten bij De Boei, met grote en kleine winkels daar omheen. Voor een levendiger centrumgebied zouden daar ook appartementen moeten komen.