GGD verplaatst teststraat voor corona in Emmeloord naar evenemententerrein

Coronatesten van de GGD in Emmeloord zijn vanaf woensdag niet meer in de oude brandweerkazerne, maar op het evenemententerrein. GGD Flevoland verplaatst de teststraat omdat er behoefte is aan meer ruimte om te testen.

De nieuwe coronateststraat komt in een mobiele unit en wordt opgezet als een drive-through. Dit betekent dat de test via het autoraam snel en veilig uitgevoerd wordt. Het is ook mogelijk om per fiets, lopend en per scootmobiel door de teststraat te gaan.

Groot genoeg

Het evenemententerrein aan de Marknesserweg in Emmeloord is groot genoeg om meerdere testlijnen op te bouwen. Auto’s kunnen in één richting het terrein op- en afrijden. Het aanrijden gebeurt via de Kamperweg en het uitrijden via de Marknesserweg.

Volgens de GGD is er steeds meer behoefte aan coronatesten in de regio. Op het evenemententerrein kunnen dagelijks 540 mensen getest worden.

Minder mogelijkheden

De teststraat in de oude brandweerkazerne aan de Nijverheidsstraat beschikt over een beperkt aantal testlijnen en er is geen ruimte om meer testlijnen op te zetten. Op deze locatie heeft de GGD ook minder mogelijkheden om mensen in de winter in te werken.

Het tijdelijke evenemententerrein aan de Marknesserweg in Emmeloord is vorig jaar aangelegd omdat het centrale plein De Deel in het centrum vanwege werkzaamheden niet beschikbaar is voor het houden van evenementen. Het terrein aan de Marknesserweg is deels verhard.