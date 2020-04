Glazenwasser redt kat uit de boom: ‘Twijfelde geen moment’

Laatste wens van vrouw (61) in vervulling in Luttel­geest: nog één keer genieten van de orchideeën

6 april Coronacrisis of niet. Stichting Ambulance Wens en de Orchideeënhoeve in Luttelgeest hebben alles op alles gezet om zondag de wens van een mevrouw uit Wolvega, die in haar laatste levensfase zit, uit te laten komen: een laatste bezoekje aan de orchideeën, waar ze zo dol op is. ,,Mevrouw heeft intens genoten.”