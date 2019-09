Golfbak laat het water weer klotsen in het Waterloopbos

Een druk op de knop en twee van de zeven machines komen tot leven. De schotten schuiven heen en weer produceren golven. Seconden later klotst het water tegen de betonnen randen van de Golfbak. Verhage staat er maandagmorgen met glimmende ogen naar te kijken. ,,Het is mooi opgekalefaterd‘’, zegt hij. ,,In de originele kleuren, prachtig. Ik mis de overkapping nog. En vroeger stond er een meetcabine naast. Maar goed, je kunt niet alles hebben’’.

Lou Verhage geniet van de gerestaureerde Golfbak.

De Emmeloorder voerde in de jaren 70 proeven uit in de Golfbak in het toenmalige Waterloopkundig Laboratorium De Voorst. ,,We testten bijvoorbeeld de invloed van golven op dijken en op een grindstrand.’’ De Golfbak legde hiermee een basis voor de Deltawerken en andere waterstaatkundige projecten, aldus Verhage, tegenwoordig gids in het bos. Zo werd de reis van het reusachtige Andoc-boorplatform, in 1976 van Rotterdam naar een Noors eiland versleept, ook op deze plek voorbereid.

Overwoekerd

De afgelopen jaren is menig overwoekerd model weer toonbaar gemaakt in het Waterloopbos, maar de Golfbak is het eerste dat daadwerkelijk weer werkt. ,,We willen het bijzondere verhaal van deze plek vertellen en daar helpt dit prachtig bij’’, zegt boswachter Norbert Kwint van Natuurmonumenten, beheerder van het bos. De Golfbak zal op hoogtijdagen, zoals Open Monumentendag, weer even draaien. ,,Nu gebeurt dat nog nog met een generator, misschien komt er permanente stroom.’’ Van de zeven golfmachines die een front vormen, werken er vijf niet. Een volledige restauratie werd te duur, aldus Kwint.

Het blijft hier niet bij. In totaal worden negen modellen weer in oude luister hersteld. ,,Wat het volgende wordt? Dat weten we nog niet. Ik hoop de havendammen van IJmuiden’’, zegt Kwint. Dit alles is onderdeel van de ‘ontwikkelagenda Waardevol Waterloopbos’, een plan om dit Rijksmonument toegankelijker te maken en meer bezoekers te trekken. Het Rijk legde eerder dit jaar al een half miljoen op tafel, de provincie betaalt een onderzoek naar de uitwerking van de plannen, zegt Kwint.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman en Arjan de Zeeuw, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) mogen de Golfbak maandag officieel aanslingeren. ,,Dit is de ultieme plek om het verhaal van Flevoland te vertellen’’, zegt eerstgenoemde over het Waterloopbos.