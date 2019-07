Granaat aan deur toeval? Familie van visbedrijf op Urk wordt al veel langer bedreigd

De Emmeloordse familie El Hammouchi met een visbedrijf op Urk waar onlangs een granaat is gevonden, wordt al langer bedreigd. Twee maanden geleden is een poging tot brandstichting ondernomen bij de Porsche van de familie en vorig jaar is de zoon bedreigd door drie mannen met een vuurwapen.

Dat blijkt uit een onderzoek van De Stentor. Drie weken geleden vond de politie een handgranaat die aan de deur hing van een pand aan het Westgat op Urk. Het bleek later te gaan om het visbedrijf Alami Vis van de familie uit Emmeloord. De politie tast nog altijd in het duister over de achtergrond van de bedreiging.

Meer bedreigingen

Nu blijkt dat het gezin al langere tijd slachtoffer is van bedreigingen. Twee maanden geleden heeft iemand een poging gedaan om de Porsche van eigenaar Alami in brand te steken. Die stond bij zijn woning in Emmeloord. De politie meldt in een korte reactie dat die zaak nog in onderzoek is.

Bedreiging

Vorig jaar juli werd zoon Ilias door drie mannen bedreigd met een vuurwapen bij zijn autohandel op Urk. De daders zijn spoorloos. Daarnaast heeft hij een conflict met oud-compagnon Ahmad Barzenji over een achterstallige betaling. ,,Het gaat om een bedrag van 15.000 euro. Daar loopt een rechtszaak over. Maar een granaat? Nee, daar weet ik niets van", vertelt Barzenji.

Camera's