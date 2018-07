Gras komt niet op in afgegraven bermen in de Noordoostpolder

Langs een groot aantal buitenwegen in de Noordoostpolder is de berm dit jaar een kopje kleiner gemaakt. Dat was nodig om het regenwater een uitweg te bieden. ,,Als de berm te hoog is dan stroomt het water niet goed weg en ontstaan er plassen'', laat een woordvoerster van de gemeente weten. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Auto's die uitwijken naar de zompige berm - moeilijk voor te stellen in deze droge weken - en in de slip raken of vast komen te zitten bijvoorbeeld. ,,Bovendien rijden ze de berm kapot'', zegt de woordvoerster. ,,En dat willen we natuurlijk voorkomen.''

Ingezaaid

Het afgraven heeft plaatsgevonden van maart tot en met de zomervakantie. Aansluitend zijn de bermen opnieuw ingezaaid. Een grote klus. Immers, de Noordoostpolder wordt doorsneden door kilometerslange wegen. Bedoeling was dat de bermen inmiddels groen zouden kleuren van vers gras. Maar de droogte gooit roet in het eten. Het gras komt niet of nauwelijks op. Stoffig en dor liggen de bermen erbij in de Noordoostpolder. ,,Er groeit meer onkruid dan gras'', meldt de gemeente.

Het afgraven van een berm. © Gemeente Noordoostpolder

In september volgt een tweede zaaironde. Er zit niks anders op. Dan kunnen bermen voor de winter nog groen worden. Ook bekijkt de gemeente in het najaar welke andere bermen nog kunnen worden afgegraven. De klus is nog niet geklaard. ,,De Zwijnsweg bij Ens is in elk geval nog aan de beurt'', zegt de woordvoerster.