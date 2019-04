Groen licht voor bouw MFA Rutten

Woede in Lelystad: St Jansdal weigert bloedprik­ken en foto's voor patiënten ‘concurre­ren­de’ klinieken

19:06 St Jansdal Lelystad weigert foto's te maken en bloed en urine af te nemen van patiënten van particuliere specialistische klinieken in en om Lelystad. De Lelystadse huisartsenvereniging en de klinieken zelf zijn verbijsterd. ‘Dit is niet in het belang van de patiënt.’