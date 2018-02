Groene stroom uit eigen vuilnisbelt voor 300 huishoudens Emmeloord

Financieel aantrekkelijk

Voor De Ruiter is het een gemakkelijke optelsom. Niet alleen biedt Emmeloord Opgewekt samen met Greenchoice en Energie Pioniers Noordoostpolder de mogelijkheid om groene stroom van dichtbij af te nemen, het is ook nog eens financieel aantrekkelijk. Dit is namelijk het eerste biogasproject van Nederland waarbij deelnemers gebruik kunnen maken van de zogenaamde postcoderoosregeling. Dat komt er simpel gezegd op neer dat leden van de coöperatie belastingvoordeel genieten. ,,Voor een huishouden dat gemiddeld 3500 kWh per jaar gebruikt, kan dat oplopen tot 150 euro voordeel per jaar. Ieder jaar weer." Volgens De Ruiter is het 'uniek in Nederland' dat de postcoderoosregeling op deze schaal (ruim 1.200.000 kWh per jaar) en gebruikmakend van stortgas wordt toegepast.