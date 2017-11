Groentekraam voor de derde keer leeggeroofd: 'We laten ons niet afschrikken'

,,Is het in onze polder dan helemaal niet meer mogelijk om in alle vrijheid te ondernemen. Blijf met je handen van andersom eigendommen af", zegt Dax van Ulsen, nadat er uit de kraam tien kilogram zakken aardappelen, rode en gele uien, diverse treetjes met 30 eieren en flessen fruitsap zijn ontvreemd.

Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag om 03.25 uur. Met een beveiligingscamera, geplaatst na twee eerdere diefstallen, is de diefstal vastgelegd. ,,Omdat het donker was, is de dader niet duidelijk te zien, maar wellicht kan de politie wel wat met de beelden. Daarom hebben we ze overgedragen", zegt Van Ulsen, die aangeeft dat de dader hoogstwaarschijnlijk gebruik maakte van een Renault Clio.

De jonge ondernemers Dax en Hidde van Ulsen hebben met Groenten & Zo hun eigen bedrijf opgericht. Naast enkele verkoopkraampjes aan de weg leveren ze via hun webshop bestelde producten aan huis. Ze gaan ondanks de drie diefstallen door met verkoop vanuit de kraampjes. ,,Hidde en ik geloven nog altijd in de goedheid van de mens. Vrijwel alle klanten rekenen netjes hun groenten en aardappelen af. Daarom laten we ons niet afschrikken door een stel hufters die onze polder onveilig maken."