Groot verdriet bij chronisch zieke Emmeloorder na vernielen auto

Woede laat hij niet toe. ,,Daar wordt niemand beter van.'' Al heeft hij er alle reden toe nadat onbekenden op het dak van zijn Suzuki hebben staan stampen. Een bouwstelling is als opstapje gebruikt om op zijn auto te komen, zegt hij. En daar gingen de daders vervolgens flink tekeer. ,,Bij de garage zag ik pas hoe erg het is. Diepe deuken in het dak. Ik ben bang dat er water in blijft staan. Ik ben diep, diep verdrietig.''

Verzekering

Verhage kan niet zomaar een nieuwe auto kopen. Hij werkt 12 uur per week als administratief medewerker, meer kan hij niet aan. De Emmeloorder heeft fibromyalgie. ,,Ze noemen het ook wel weke benen-reuma. Ik heb veel pijn.'' Door 'extreem zuinig' te leven, kan hij een Suzuki uit 2004 rijden. ,,Maar zo'n wagen laat je niet all-risk verzekeren. En op het Waarborgfonds Motorverkeer hoef ik niet te rekenen, want er is geen andere auto bij betrokken geweest.''

Zijn dak is te zwaar beschadigd voor reparatie, zegt Verhage. Maar zijn auto rijdt nog wel. ,,Al zit ik met mijn hoofd tegen het dak. Ik ben bang dat ik gewoon door moet rijden tot 'ie op is. En dan is het de vraag of ik een nieuwe auto kan kopen. Voor deze auto krijg ik bijna niks terug.'' Misschien kan de schade worden verhaald op de daders, oppert hij. Al is er nog niemand aangehouden.

Aangifte

Ook in omliggende straten van De Grevelingen, waar Verhage woont, zijn tussen vrijdag en zaterdag auto's te pakken genomen. Volgens een politiewoordvoerster hebben drie mensen aangifte gedaan. Een getuige heeft 's nachts twee verdachte personen zien lopen, maar het signalement is 'schimmig'. ,,We zijn een onderzoek begonnen.''