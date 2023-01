Grootste oppositiepartijen nemen PvdA onder vuur na gokje met onervaren wethouder in Noordoostpolder

Stormvloed­ke­ring bij Kampen gesloten vanwege hoogwater in het IJsselmeer: scheep­vaart gestremd

Door het hoge water in het IJsselmeer is de stormvloedkering Ramspol tussen Kampen en Ens gesloten. De stormvloedkering is een opblaasbare dam die bij hoogwater automatisch oppompt om het achterland tegen het water te beschermen. De scheepvaart is hierdoor tijdelijk gestremd.

15 januari