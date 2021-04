Grootste vlag van Nederland stort in het water na knakken van hijskraan in Emmeloord: ‘Heel jammer’

Liefheb­bers en kenners zijn bang dat zeldzame paddenstoe­len verdwijnen door bosbeheer

24 maart Een deel van de paddenstoelenpopulatie is in gevaar. Dat vreest een collectief van kenners en liefhebbers, de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV). De vereniging beheert zelf in samenwerking met Natuurmonumenten het Voorsterbos, in de buurt van Marknesse in de Noordoostpolder. In dit bos krijgen de schimmels alle ruimte om te groeien, maar dit paddenstoelenreservaat is een van de weinige plekken in Nederland waar dat kan.