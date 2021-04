Grote brand in kwekerij Ens: rook in wijde omgeving te zien

Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de rook inmiddels aanzienlijk minder is dan aan het begin van de middag. De brand is volgens hem buiten de schuur ontstaan. Hier lag afval en pellets. De brand is naar binnen geslagen naar een loods waar plastic, potten en kratjes stonden opgeslagen.

De brand heeft een behoorlijk grote schade veroorzaakt, maar is wel door brandweer in de loods gestopt, zodat deze niet overgeslagen is naar andere panden op het perceel. De verwachting is dat de brandweer nog wel even bezig is met blussen. Er zijn vijf brandweerwagens aanwezig en een hoogwerker. De hoogwerker hoeft nog niet ingezet te worden.



Op het moment van de brand waren medewerkers van het bedrijf aanwezig. Zij wisten allemaal op tijd naar buiten te komen. Het is nog niet bekend of de brand is aangestoken.