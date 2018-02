Grote brand verwoest twee schuren vol groente in Ens

Wie geeft de aanzet tot een nieuw pro­vin­cie­be­stuur?

13:32 Commissaris van de Koning Leen Verbeek gaat maandag, dinsdag en woensdag met alle fractievoorzitters in gesprek over de bestuurscrisis in Flevoland. Vrijdag vindt dan een gezamenlijke bijeenkomst plaats 'om over de resultaten' te praten. Grote vraag is nog wie de aanzet geeft tot een nieuw dagelijks provinciebestuur.