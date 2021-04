Grote brand verwoest deel van kwekerij in Ens: rook in wijde omgeving te zien

Video Oude woonboerde­rij komt midden in tuincen­trum in Emmeloord: ‘Slopen erg zonde’

14 april Het is een bijzonder gezicht bij de Intratuin in Emmeloord: om een oude woonboerderij bij het tuincentrum is een enorme stellage gezet. De boerderij blijft intact en komt met overkapping tussen andere kassen in het hart van de uitgebreide winkel te staan. ,,Een uniek stukje historie blijft zo toch behouden.”