Grote brand verwoest twee schuren vol groente in Ens

De zo'n 170 zonnepanelen die op het dak van een van de schuren lagen, vormden nog wel een gevaar voor de brandweerlieden. ,,De panelen konden naar beneden vallen, dat was gevaarlijk. Daar moesten de brandweerlieden bij het blussen rekening mee houden. Dat is goed gegaan'', vertelt Veenstra. ,,Die panelen zijn natuurlijk wel van kunststof, dus dat zorgt wel voor nare stoffen in de rook.''



Hoe de brand precies is ontstaan, moet nog blijken uit onderzoek. ,,We weten dat het vuur onder een trap in de schuur met zonnepanelen is ontstaan'', stelt Veenstra. Mogelijk zou een magnetron daar een rol in hebben gespeeld, maar dat kan de woordvoerder nog niet met zekerheid zeggen. ,,Daar is echt nader onderzoek voor nodig.''