Grote drukte op akkers vol spinazie van bioboer Annemiek: mensen komen zélf oogsten

indebuurt.nl De knalgele Surinaamse foodtruck van Donovan valt op: 'Ik wilde niet meer voor een baas werken'

“Overal waar ik rij, zien mensen mij. Dit is mijn visitekaartje”, zegt Donovan Atipa (33) lachend. Hij doelt op zijn knalgele foodtruck met zijn gezicht overal erop. Elke donderdag staat de ondernemer in Holtenbroek in Zwolle om Surinaamse gerechten te verkopen. “Door de verhalen die ik erbij vertel, willen mensen het proberen.”