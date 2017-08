Grote politieactie met kogelwerende vesten in Ens eindigt in arrestatie

Een grootschalige politieactie vrijdagavond in Ens is geëindigd in een aanhouding. Bij de arrestatie van de Ensenaar zijn wapens in beslag genomen.

,,Tegen 21:30 uur kregen wij een melding dat er iemand door het lint was gegaan aan de Stallijnstraat. De man verkeerde mogelijk in verwarde toestand en wij kregen van de melder te horen dat hij wapens in bezit had,'' meldt de politie Midden-Nederland. Op basis van de melding schaalde de politie gelijk op. Agenten in kogelwerende vesten en een eenheid met een politiehond werden ingezet in de polderplaats. De omgeving werd ruim afgezet met rood-witte linten en een zoektocht naar de man werd op touw gezet.

Wapens

Een uurtje na de melding kon de man mede door inzet van de politiehond worden opgepakt in een bosrijk gebied vlakbij de plaatselijke voetbalvereniging. De man gaf zich over en ging hiermee een confrontatie met de politiehond uit de weg. De politie nam een mes en een pistool in beslag. Later bleek dat het om een namaakpistool ging.

Geen aangifte