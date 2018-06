Grote toeloop op meekijkrondje in hart van Oostvaardersplassen

Er is veel interesse in de meelooprondes die Staatsbosbeheer organiseert naar het hart van de Oostvaardersplassen. „De eerste ronde is volgeboekt en ik denk dat ze vandaag allemaal wel vol komen", zegt woordvoerder Marcel van Dun van Staatsbosbeheer.

Deelnemers kunnen met eigen ogen zien hoe het de grote grazers in het natuurgebied vergaat. Een boswachter en eventueel een dierenarts gaan mee om uitleg te geven. Bezoekers mogen kijken in het hart van het veelbesproken gebied tussen Lelystad en Almere. Dit kerngebied is normaal gesproken niet vrij toegankelijk voor bezoekers.

„De situatie is in het verleden geëscaleerd. Met deze meeloopactie willen we de situatie de-escaleren", vertelt Van Dun.

Geïnteresseerden mogen zich vanaf vandaag inschrijven voor maximaal één persoon per keer. Per ronde mogen zeven mensen mee. Volgens de woordvoerder is dat om „iedereen een gelijke kans te geven."

Geen scheldpartij

„Iedereen is welkom, juist mensen die kritisch zijn. Deelnemers worden van te voren niet gescreend. Er gelden huisregels, omdat het niet uit de hand moet lopen. De boswachter moet niet de huid worden volgescholden."