Grote zorgen bij watersporters over dreigende sluiting Zwarte Meer: ‘Heel vreemd wat hier gebeurt’

Extra verdriet om inbraak jongeren­cen­trum Heelal in Emmeloord: ‘Was vermoede­lijk een bekende’

15 maart Bij een inbraak donderdagnacht bij jongerencentrum Heelal in Emmeloord zijn een Playstation, laptop en een kistje met wat kleingeld gestolen. ,,We werken voor jongeren en dan is het erg vervelend dat het vermoedelijk door een bekende jongere is gedaan”, vertelt jongerenwerker Jettie Hijmissen van de overkoepelende organisatie Youth for Christ.