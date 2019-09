Hanjo tápt nu bier bij de sportclub in Bant: ‘Ik kom frisser thuis’

Pieperfes­ti­val weet ook op tijdelijke locatie in Emmeloord uit te verkopen

15 september Het is de organisatie van het Pieperfestival in Emmeloord voor het tweede jaar op rij gelukt om een alle kaarten verkocht te krijgen. Dat was wel even de vraag, vanwege de eenmalige verhuizing van het evenemententerrein naar een locatie net buiten het centrum.