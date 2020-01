Hans (52) uit Emmeloord doet mee aan ijskoude triatlon in Oostenrijk

Met zijn tattoo’s en zijn luide stem komt Hans Emmink over als een stoere, ruige man. Maar niets is minder waar. Achter dat ruige karakter schuilt een gevoelige man, die zich bezig houdt met yoga, meditatie en de koude training van Wim Hof. ,,Ik ben veel zachter dan het lijkt’’, vertelt hij in Sankt Michael im Lungau, waar hij is neergestreken met Ice4life. Vrijdag gaf hij nog een ademhalingstraining, waarbij de deelnemers op een hoog tempo in en uit moesten ademen.