Harald Bouman (47) voorgedragen als nieuwe burgemeester Noordoostpolder

Harald Bouman (47) wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Opvallend is dat de bestuurder afkomstig is van een lokale partij: GemeenteBelangen Eemsmond. Slechts drie procent van de burgemeesters in ons land is lid van een lokale partij.

Bouman is getrouwd en heeft twee jonge kinderen. Hij is sinds 2010 wethouder in de gemeente Eemsmond. Daarvoor was hij vier jaar lang fractievoorzitter van GemeenteBelangen.

Afgelopen mei is er een profielschets opgesteld voor de nieuwe burgemeester. Er hebben zich in totaal 21 sollicitanten gemeld. Een vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad, heeft de afgelopen periode alle kandidaten onder de loep genomen. Dit proces heeft uiteindelijk geleid tot de voordracht van Bouman.

Via Twitter laat hij weten 'blij, trots, vereerd en dankbaar' te zijn. ,,Ik kijk uit naar het werken voor de bewoners, organisaties, gasten en bedrijven in de prachtig(st)e polder", besluit Bouman.

Procedure

Met de voordracht van Bouman door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. De minister van Binnenlandse Zaken en de Koning moeten ook nog een besluit nemen. Het streven is om Bouman medio december te installeren burgemeester van Noordoostpolder.

De vertrouwenscommissie is lovend over de voorgedragen kandidaat. 'Hij beschikt over een goed netwerk, onder meer op het gebied van mobiliteit. Hij kan (inter-)nationaal een goede ambassadeur en aanjager zijn. Dit maakt dat de gemeenteraad toekomst met hem ziet als voortrekker en verbinder voor Noordoostpolder'.

Voordat hij wethouder werd, was Bouman tussen 2004 en 2010 werkzaam geweest als senior adviseur bij BAN personeelsdiensten. In de periode daarvoor heeft hij diverse managementfuncties bekleed.

Van der Werff