Harald Bouman geïnstalleerd als burgemeester Noordoostpolder

video De gordijnen kunnen weer open bij boer Wim uit Marknesse: ‘Ik heb de hoofdprijs te pakken’

8 december Miljoenen televisiekijkers waren getuige van hun prille, ontluikende liefde op de kleigrond in de polder. Ze zagen zondagavond in de finale van Boer zoekt Vrouw dat ze hartstikke gelukkig zijn samen. Boer Wim Droog uit Marknesse zocht een vrouw en vindt in arts Marit uit Nunspeet zijn grote liefde. ,,Als het gevoel goed is, kun je alles samen aan.”