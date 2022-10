Harm uit Wapenveld overstelpt met reacties nadat hij dieven in de val lokte in Bant: ‘Iedereen is positief’

Corona treft spelers van La Mascotte in Emmeloord, gaat de première nog wel door?

De schrik zit er sinds vorige week goed in bij Muziektheatervereniging La Mascotte uit Emmeloord. Een derde van de 40 leden is geveld door corona, terwijl ze volgend weekend het toneel op moeten met de voorstelling Boccaccio. ,,Dit is wel even een wake-upcall ’’, zegt voorzitter Wim ten Hove.

