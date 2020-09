Harrie en Geke zetten streep door plannen droomhuis in Marknesse: ‘We zijn nu een rondreizend echtpaar zonder huis’

,,We hebben alles afgezegd. We hebben geen andere keuze’’, zegt Geke over het besluit om af te zien van de bouw van hun droomhuis, een gelijkvloerse woning in Marknesse. ,,We zijn oud en willen duidelijkheid’’, vult Harrie aan. ,,We willen ons hier niet meer druk over maken. Stel dat ik of Geke komt te overlijden. Dan kunnen we deze woning niet verkopen omdat de grond niet meer overgedragen mag worden. Als onze aannemer nu zou beginnen, is het huis volgend jaar pas klaar en moeten we de hele winter op een camping zitten. Dat willen we niet.’’