Hé, er was een vrouw aan boord van het schip dat bij Rutten is gevonden

Het is vrijwel zeker: er was een vrouw aan boord van het Engelse schip waarvan het wrak bij Rutten is gevonden. Dat bewijst een prachtige lange dameshandschoen die uit de grond is gepeuterd.

Het is waarschijnlijk een mitaine, zegt Yftinus van Popta van Rijksuniversiteit Groningen die de opgraving leidt. ,,Een lange dameshandschoen met een gat voor de duim en een flapje over de hand.'' Daarmee is het vrijwel zeker dat er een vrouw meevoer, zegt Van Popta. En dat is bijzonder. ,,Zó'n direct bewijs dat er een vrouw aan boord was, vinden we zelden.''

Volledig scherm Het scheepswrak bij Rutten. © Vakfoto Van Der Beek

Volgens de onderzoeker is het schip in het begin van 18e eeuw gebouwd. ,,Het was een zwaar bewapend koopvaardijschip of een licht oorlogsschip.'' Wat had een vrouw daarop te zoeken? ,,Het kan een passagier zijn geweest. Of ze was de vrouw van de schipper. Die voeren vaker mee. Om dan de touwtjes in handen te nemen.'' De bemanning moest in die tijd weinig hebben van vrouwelijke opvarenden, aldus Van Popta. ,,Mensen dachten dat het ongeluk bracht. Zagen het als een slecht teken.'' Met een grijs: ,,In dit geval klopte dat. Het schip is vergaan.''

Ook bijzonder zijn de 'grote lappen textiel' die de onderzoekers bij het wrak hebben gevonden. ,,Bij eerdere opgravingen in Flevoland ontdekten we ook wel eens een stukje textiel, maar dan was het te kwetsbaar om te conserveren'', zegt Van Popta. ,,In dit geval is het in goede staat.'' En dan is er nog een houten bijl die 'perfect' bewaard is gebleven. ,,We vinden veel moois.''

De opgravingen, die nog de hele maand duren, hebben zwaar te lijden onder de hitte. ,,Wat normaal een proces van jaren zou zijn aan verval, zien we nu in weken gebeuren, in dágen'', zei Van Popta eerder tegen deze krant. ,,We proberen het wrak nat te houden, maar veel water is er niet op deze plek'', vult hij aan.