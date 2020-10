Heldendaad van Jacob (60) uit Marknesse kan drama in Duitse rivier niet voorkomen

poll Verzor­gings­huis in Emmeloord grijpt hard in na snelle toename besmettin­gen onder bewoners

9 oktober Drie bewoners en twee medewerkers van verzorgingshuis Wittesteijn in Emmeloord zijn in korte tijd positief getest op het coronavirus. Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft de locatie per direct nagenoeg gesloten: alleen in de middag is er mondjesmaat bezoek welkom. ,,De snelle verspreiding baart ons zorgen”, zegt teammanager Sandra van der Veen.