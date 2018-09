Henk Tiesinga uit Bant tijdelijk burgemeester van Noordoostpolder

De Bantenaar is door Commissaris van de Koning Leen Verbeek gekozen na overleg met de fractievoorzitters in Noordoostpolder. Tiesinga is geen onbekende in Flevoland. Hij was onder meer dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland, lid van de Eerste Kamer en voorzitter van het hoofdbestuur van de Yarden Vereniging.