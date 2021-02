Hennepplantage in garage opgerold in Emmeloord, nog niemand opgepakt

Waarom is De Orchideeën Hoeve in Luttel­geest tiende jaar op rij Leukste uitje van Flevoland? ‘Spanning steeds groter’

8 februari De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest is voor de tiende keer op rij het ‘Leukste uitje van Flevoland’ geworden. Dit jubileum bij de ANWB-verkiezing is voor eigenaar Thomas Maarssen een mooie opsteker in de tijd waarin het tropische park gesloten is. ,,Soms vergeet ik dat we een attractie zijn.”