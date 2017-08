'Heren zijn schoner in het toiletgebruik'

Zo'n interview is best leuk, maar er moet natuurlijk wel gewoon gepoetst worden.....en dus verdwijnen Leny van der Veen (58) en dochter Susan (30) met de regelmaat van de klok richting toiletten.

Gewapend met poetsdoek en reiniger vangen ze het ene compliment na het andere. ,,De toiletten hier op de drafbaan zijn wel oud, maar vooral ook schoon en daar gaat het de mensen toch om. Ik ga regelmatig naar festivals en daar zie ik me toch smerige bakken. En wat denk je van die benzinestations langs de snelweg. Zet er dan alsjeblieft een toiletdame bij, want iedereen wil graag een schoon toilet'', zegt Leny die ondersteuning krijgt van een dame in een blauwe jurk.

Schoteltje

Ze moet zo nodig dat ze het schoteltje voorbij stuift. ,,Blij dat jullie hier geen Dixi's hebben en ik betaal zo meteen.....'' Vrolijk lachend kijken de toiletdames haar na om bij terugkomst te vernemen dat ze helemaal geen geld bij zich heeft. ,,Geen probleem, dat komt straks wel een keer'', klinkt het begrijpend.

Dropjes

,,Sommige mensen snappen niet waarom we dit werk doen, maar we krijgen behoorlijk wat fooi en bovendien is het vaak reuzegezellig'', vertelt Leny die moet passen als er een man met een briefje van twintig staat te wapperen. ,,Het kost maar 40 cent, betaal straks maar dubbel, dan krijg je ook twee dropjes.'' Deze pot Engelse drop is meteen een aanmoediging voor onze gasten om hun handen te wassen als ze geweest zijn'', wijst Susan. ,,Toch is er bij het schoonhouden wel degelijk een verschil.

Mannen vs. vrouwen