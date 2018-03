Het begin van de paddentrek wijst op een goed jaar in het Kuinderbos

videoNa twee moeilijk verklaarbare dipjaren waarin minder dan 3000 amfibieën werden overgezet in het Kuinderbos, lijken de kikkers, padden en salamanders weer in opmars. De eerste twee dagen van dit seizoen werden ruim 1250 hitsige diertjes door mensenhanden veilig naar de overkant gebracht.

De leerlingen van De Driesprong uit Marknesse mochten maandag als eerste schoolvrijwilligers de boswachter een handje helpen. Het is voor het eerst dat deze basisschool amfibieën gaat verplaatsen. Lieke heeft er 'echt geen zin in'. ,,Ieeuuwww, ik hou gewoon niet van glibberige dieren. Liever had ik nu rekenles gehad", verkondigt ze stellig.

Nils, kek blauw brilletje op zijn neus en werkhandschoenen die een paar maten te groot zijn aan de handen, is wat koelbloediger dan Lieke en Isa. Bij het begin van het 2,5 kilometer lange paddenraster dat onlangs door taakgestraften is geplaatst langs de Hopweg, duikt Nils meteen met zijn neus in het eerste ingegraven emmertje. De handschoenen heeft hij inmiddels uitgedaan. Die zaten niet fijn.

Het duurt niet lang voor hij met zijn blote handen de eerste pad ontdoet van wat zand en modder. En nog een. En nog een. Vijftien padden worden op de tellijst geturfd. Aan het eind van de ochtend zal de teller op 499 overgezette amfibieën staan. Het lijkt erop dat de dip van de afgelopen twee jaren voorbij is, al is het recordjaar van een slordige 17.000 amfibieën nog niet in zicht.

Het tellen is leuk, maar ook het uitzetten van de kikkers, salamanders en padden in de sloot kan rekenen op enthousiasme. Gevaarlijk dicht bij de waterkant doen de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 pogingen om de beestjes dichterbij hun paarplaats te brengen. Zodra ze uit de emmers springen of lopen, klinkt het al weer ongeduldig. ,, Meester, meester, mogen we door naar de volgende emmer?"