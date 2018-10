Het leven van Albert en Bertine staat in het teken van witlof

Criminali­teit gedaald in Noordoost­pol­der

16 oktober Het veiligheidsniveau in de gemeente Noordoostpolder lag in de eerste helft van dit jaar hoger dan in dezelfde periode van 2017. Er werden 12 procent minder misdrijven (totaal 719) geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland.