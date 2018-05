Het verhaal achter de fatale steekpartij in Emmeloord: 'Hij is om niets doodgestoken, om niets'

Aardappel­boer Wim uit Marknesse zoekt een 'vrolijk maatje'

10:09 Aardappelteler Wim Droog (28) uit Marknesse is een van de tien boeren in het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw. Gisteravond was de eerste uitzending (2,9 miljoen kijkers) waarin de zeven mannen en drie vrouwen zichzelf voorstelden. Wie een date wil, heeft twee weken om een brief te schrijven.