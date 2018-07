Hittegolf verpulvert scheepswrak bij Rutten: archeologische schat niet te redden

Verkoeling bij dorpsfeest Nagele

22 juli Een biertje, een wijntje. Borrelen in een loungebank. Met bekende gezichten barbecuen. Het kon allemaal bij het dorpsfeest van Nagele. Wie verkoeling zocht, kon het water in, want het feestje was bij restaurant Pier 16 in Schokkerhaven, bij het Ketelmeer. Het ging om de tweede editie van Buiten Gewoon.