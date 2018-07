Hittehattrick voor Bosbad, al drie dagen meer dan duizend bezoekers

Zwemfanaten zoeken de laatste dagen massaal verkoeling in het Bosbad in Emmeloord. Het zwembad heeft al twee dagen meer dan duizend bezoekers en verwacht dat aantal vandaag opnieuw te halen.

,,Het goede weer is goed voor ons", zegt hoofd zwemzaken Syp Warners. ,,Het is heel erg druk. Normaal is het al veel als wij boven de driehonderd mensen zitten." Eerder deze week was het vooral druk in het buitenbad, omdat het binnenbad gesloten bleef. Vandaag zijn allebei de baden open. ,,Het binnenbad zit nu ook helemaal vol."

De hittehattrick zorgt ervoor dat het zwembad extra personeel moet inzetten. ,,Voor de zomer hebben wij altijd één iemand achter de hand en die hebben we nu alle dagen al ingezet", aldus Warners die zelf als leidinggevende ook meerdere keren moet bijspringen. Zij hoopt dat de drukte de komende dagen blijft.

Swifterbant

Ook in zwembad De Abelen in Swifterbant zitten de bezoekersaantallen boven het gemiddelde, behalve gisteren dan. Toen bleek, tot grote schrik van het personeel, dat al het water uit het zwembad was verdwenen door een technische storing. ,,Een slechtere timing was er niet te bedenken", zegt teamleider Jarno Fedders. Het kostte volgens hem nog wel wat moeite om het bad snel weer te vullen. ,,Er is schaarste wat water betreft, dus waterbedrijf Vitens was er niet blij mee."