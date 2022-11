Hoe boeren door foutje waterschap 19 jaar in gevecht bleven met overheid (en nu 2 miljoen euro krijgen)

Harm uit Wapenveld over vrijspraak leegrovers van zeiljacht in Bant: ‘Boefjes kunnen lachend verder’

Trots als een pauw is Harm Huizenga uit Wapenveld als hij twee ‘inbrekers’ in de val lokt in Bant. Nu zijn de ‘dieven’ vrijgesproken door de rechter: te weinig bewijs. Een van de opgepakte mannen wil zelfs aangifte doen vanwege mishandeling. Huizenga voelt zich er niet rot over. ,,Ik heb de meeste van mijn spullen terug. Dat is het allerbelangrijkste.’’

3 november