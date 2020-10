Hoe de Noordoostpolder het epicentrum van de grote Polenhotels werd: ‘Vanuit hele land interesse’

Hotelka­mers en werkruim­tes in Polderto­ren in Emmeloord

9 oktober Altijd al gedroomd van een nachtje slapen in de Poldertoren in Emmeloord? Het is binnenkort mogelijk, want in de voormalige watertoren in het centrum komen definitief hotelkamers. Op de onderste etages komen ruimtes waar kan worden gewerkt.