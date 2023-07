Hoe groot is de kans? Omgevallen boom én gekantelde vrachtwagen veroorzaken files op A6

Flinke autobrand op A6 bij Nagele, brandweer kan het voertuig niet meer redden

Dat was even schrikken voor een automobilist zaterdagavond op de A6: in de auto was brand ontstaan. De bestuurder kon het voertuig op tijd stilzetten op de vluchtstrook, voordat de vlammen uit de voorkant van de auto sloegen.