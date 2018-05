Hoe het grote succes van de Elstar in Flevoland begon

Aantal bezoekers Theater 't Voorhuys blijft stabiel

29 mei Theater 't Voorhuys in Emmeloord heeft in het afgelopen seizoen zo'n 18.000 betalende bezoekers getrokken. Dat zijn er net zo veel als in het vorige seizoen. ,,We hadden gehoopt te groeien, maar dat is helaas niet gelukt'', zegt directeur Peter de Haan.