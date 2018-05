Hoe voorkom je ontploffing van tikkende tijdbommen?

VIDEO De olympische verslaving van turnster Céline van Gerner

19 mei Ze geeft het ruiterlijk toe. Deelname aan de Olympische Spelen is een magische ervaring. Verslavend zelfs, op een mooie manier. Céline van Gerner (23) wil het zo graag nog één keer meemaken. Over twee jaar in Tokio. Zo ver is ze wel in haar hoofd, maar uiteindelijk bepaalt haar lichaam of het tot een derde magisch moment komt voor de turnster uit Emmeloord. ,,Ik zou dan de eerste Nederlandse turnster zijn die aan drie Olympische Spelen heeft deelgenomen. Dat is toch wel iets heel moois.’’