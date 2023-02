Hond Borre van familie Jelies dood gevonden: ‘Moet onmiddellijk bedwelmd zijn geraakt door ammoniaklucht’

Anderhalve week is de familie Jelies, bekend van Een huis vol, op zoek geweest naar hun hondje Borre. Vanmorgen brachten ze zelf het nieuws dat het dier is overleden nadat hij in een mestput terecht is gekomen. ‘We zijn er allemaal enorm kapot van.’

Hoe Borre in de put is belandt is vooralsnog niet duidelijk. ‘Door de sterke ammoniaklucht moet hij onmiddellijk bedwelmd zijn geraakt’, zo laat de familie weten. Ondanks het feit dat Borre enorm gemist gaat worden door het gezin, zijn ze blij dat het dier niet geleden heeft.

Eerder bestond het vermoeden dat Borre was meegenomen door iemand die hem wilde gebruiken als fokhond. Dat laatste zat er sowieso niet in omdat de hond gecastreerd is. De familie uit Tollebeek dacht dat het dier daarna door zijn kapers was losgelaten om van hem af te zijn en ergens rond zou zwerven.

Ook de familie waar Borre het laatste jaar was is verdrietig na de vondst van het geliefde dier. ‘Maar we zijn wel dankbaar dat we afscheid mogen en kunnen nemen van lieve Borr.’ Op Instagram kwamen al duizenden steunbetuigingen binnen na de oproep om uit te kijken naar de hond. Ook nu bekend is dat Borre overleden is stromen de reacties binnen.

