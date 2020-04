Honderd bureaus voor kinderen in Emmeloord die niet naar school kunnen

Kinderen die het thuis niet zo breed hebben kunnen een steigerhouten bureautje krijgen om aan te leren en werken. ,,Via welzijnsorganisatie Carrefour zijn brieven verstuurd naar mensen die bij de voedselbank zitten. Zij kunnen aangeven of ze dit willen gebruiken”, vertelt Simone Jousma, marketing manager van Luxe Tenten. ,,We zijn van plan om 100 bureaus te maken, maar als er 110 aanvragen zijn doen we niet moeilijk. Het is erg belangrijk dat kinderen thuis goed kunnen werken.”

Productie

Deze week kunnen mensen nog doorgeven dat ze een bureau willen. ,,Volgende week start de productie zodat de kinderen ook snel een bureau hebben”, vertelt Jousma. ,,We hebben twee soorten bureaus; een bureau voor de wat grotere kinderen en een kleinere versie. Dan krijgen kinderen een bureau op maat en minder snel last van hun rug. Het is belangrijk dat kinderen werken in een goede houding.”