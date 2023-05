Honderden eieren vliegen door de lucht in Tollebeek: ‘Je moet een beetje meebewegen’

Proosten en geld sprokkelen op het Bierfesti­val Kampen in de Bovenkerk: ‘Het staat op instorten, elk dubbeltje telt’

Het nuttige met het aangename combineren. Het Bierfestival Kampen is zaterdag voor de tweede keer in de Bovenkerk. Naast proosten wordt op verschillende manieren geld opgehaald voor de ‘op instorten staande’ kerk. ,,We dachten: dit is het moment bier te gaan brouwen en de opbrengst te doneren.”