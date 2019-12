Hoofdprijs Staatsloterij van één miljoen euro valt in Emmeloord

De hoofdprijs van de Staatsloterij is gevallen in Emmeloord. Het winnende lot met een waarde van één miljoen euro is gekocht bij Primera Kuipers aan de Lange Nering 50.

De winkel is woensdagochtend op de hoogte gebracht en aan het begin van de middag heeft de winnaar zich bij Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is, gemeld. De winnaar krijgt het bedrag van 1.000.000 euro netto op zijn of haar rekening gestort.

De gelukswinkel

,,Dit is fantastisch”, zegt Wiebren Kuipers, eigenaar van de winkel waar het winnende lot is gekocht. ,,We noemen onszelf al wel de gelukswinkel. Een paar jaar terug won iemand hier met een lot van 100.000 euro bij de Staatsloterij en ook winnen veel mensen hier met een kraslot of met de Lotto.”

Een man of vrouw is echter nog nooit miljonair geworden dankzij het kopen van een lot bij Kuipers in de winkel. ,,Ik heb na het telefoontje hierover meteen mijn eigen loten gecontroleerd, maar heb helaas niet gewonnen. Hopelijk komt het goed terecht. Ik weet dat de man en vrouw die een ton wonnen veel geld hebben gegeven aan mensen die het echt nodig hadden.”

Anoniem blijven

Staatsloterij wil de gegevens van de gelukkige niet bekend maken. Winkeleigenaar Kuipers weet ook niet wie heeft gewonnen. ,,Het mooie bij de Staatsloterij is wel dat diegene kan kiezen om anoniem te blijven. Ik kan mij voorstellen dat je niet wil dat iedereen weet dat je miljonair bent geworden.”

Quote We adviseren over of ze überhaupt tegen iedereen moeten zeggen dat ze de prijs hebben gewonnen Eke Wolters, Staatsloterij

Bijzonder is dat het winnende lot eindigt met twee nullen. ,,Veel mensen willen dat nummer niet hebben vanwege bijgeloof. Als laatste cijfer zeven nemen is erg populair, maar dit hoeft dus niets te zeggen.”

Taart uitdelen

Bij Primera Kuipers is vrijdag 20 december vanaf 11.00 uur een feest in winkel om het winnen van de prijs te vieren. ,,We gaan dan taart uitdelen aan klanten. We hebben het in december altijd al heel druk met de verkoop van loten.”

Winnaars van grote geldprijzen worden uitgenodigd om langs te komen op het hoofdkantoor van Nederlandse Loterij in Rijswijk. Daar kunnen ze advies krijgen over hoe ze om moeten gaan met het winnaar van het megabedrag.

Geld wegzetten bij bank