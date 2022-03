Hoogleraar waarschuwt voor 'gif' in samenleving: ‘Durf vergelijking met Hitler wel te maken’

Weinig bijval, maar ondernemer geeft plan voor woningen bij Waterloop­bos niet op: ‘Zeker geen drukke wijk’

Komt er een ‘bosgebied met woningen’ naast het Waterloopbos in Marknesse of toch een zonnepark? Voor beide plannen is weinig bijval van de politiek, maar de bal ligt bij de initiatiefnemer, ondernemer Martin Daniëls. Die vraagt zich juist af waar hij staat in deze wonderlijke kwestie. ,,Het is een groot dilemma.’’

15 februari