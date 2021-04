Hoogste onderscheiding in de Noordoostpolder voor Aart Reussing

LINTJESREGEN 2021 | VIDEOZeven koninklijke onderscheidingen telt de gemeente Noordoostpolder dit jaar. Allemaal voor mannen. Zes van hen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Aart Reussing kreeg een lintje dat net een stapje hoger staat op de lijst van onderscheidingen. Vijf van de zeven gedecoreerden wonen in Emmeloord, twee in de dorpen daar omheen.

Publiek was vandaag niet bij het opspelden van de lintjes, maar de gemeente zond de plechtigheid wel uit via een livestream die nog een paar dagen te zien is. Zo konden familieleden, vrienden en andere inwoners er toch een beetje bij zijn, ondanks corona.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Aart Reussing (58) uit Emmeloord kwam binnen bij voetbalvereniging Flevo Boys, sinds zijn achtste staat hij op de vrijwilligerslijst van de club. Reussing was raadslid in de Noordoospolder en voorzitter van de lokale CDA-afdeling. Hij is nog altijd bestuurslid van de stichting Aandacht. Reussing was in het verleden op meer fronten actief: bij het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs bijvoorbeeld, Vereniging Cluster 3 en een vereniging voor ZMLK-Scholen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Harm de Jong (75) uit Emmeloord is diaken en vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in zijn woonplaats. Stichting de Helpende hand kan ook op hem rekenen, net als buurtwerk. De Jong is daarnaast oprichter-voorzitter van tennisclub Harmenmaten.

Siert de Langh (63) uit Emmeloord doet vrijwilligerswerk bij de werkgroep Noordoostpolder en Urk van Pax Kinderhulp. Sinds de eeuwwisselingen kan die groep rekenen op de inzet van De Langh als voorzitter en actieleider. Daarnaast is hij voorzitter van de thuisfrontafdeling 43 Gemechaniseerde Brigade en de Wereldwinkel Emmeloord.

Lubbert Post (56) uit Tollebeek. VV Tollebeek heeft een gouden kracht aan hem. Post is jeugdtrainer, secretaris en lid van de communicatiecommissie. Hij zet zich voor het dorp ook in als bestuurslid van het Multi-Functioneel Centrum Dorpsbelang. Daarnaast is hij schrijver, fotograaf en secretaris van de Stichting Urker Uitgaven.

Wijnand Smit (80) uit Emmeloord. Prins Carnaval, de Raad van Elf, bestuurslid van diverse commissies. Smit heeft het sinds 1973 allemaal voorbij zien komen als vrijwilliger bij carnavalsstichting Droogpieren, net als het seniorenconvent. Bij de plaatselijke bridgeclub was hij voorzitter, penningmeester, secretaris en leider van cursussen en activiteiten, bij Odd Fellows bekleedde hij ook diverse bestuursfuncties.

Piet van der Wal (76) uit Luttelgeest was tot zijn pensioen in 2002 docent bij de Stichting Christelijk Primair Onderwijs, daarna ging hij als vrijwilliger door met hand- en spandiensten. Sportclub Tonego kan ook op hem rekenen, als redactielid voor het clubblad, wedstrijdsecretaris en kantinebeheerder. Daarnaast is Van der Wal vrijwilliger bij de dorpskrant, scriba van de Protestantse gemeente en helpt hij zijn dochter en schoonzoon met bestellingen voor hun Zwolse restaurant.

Harrie Zeldenthuis (68) uit Emmeloord was in 1995 een van de oprichters van het Pieperfestival in Emmeloord. Nog altijd is hij betrokken bij het aardappelfeest, als vrijwilliger van de outillage commissie die valt onder de Stichting Evenementen en Promotie NOP. Op zijn conto staat ook: hoofd magazijnbeheer van StEP.

