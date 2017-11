Hospice in de maak voor Noordoostpolder en Urk

De Stuurgroep Nieuwbouw Hospice NOPO, Urk en omstreken is recent begonnen met fondsenwerving. Volgens voorzitter Ruud Boerman heeft de regio behoefte aan een plek waar meerdere mensen in de laatste fase van hun leven zorg kunnen krijgen in een huiselijke omgeving. ,,Emmeloord heeft wel een Bijna-Thuisappartement met een kamer voor een patiënt en een kamer voor familie, maar een echt hospice is er niet. Dronten heeft een hospice met vier tot zes bedden, Zwolle heeft er twee, dan durf ik wel te zeggen dat er in een groot gebied als de Noordoostpolder behoefte is aan een hospice.''

Modulair

Het hospice waarvoor de Stuurgroep ijvert, omvat minimaal vier bedden voor terminaal zieke mensen en vier kamers waar familie kan verblijven. Mocht er behoefte zijn aan uitbreiding, dan kan dat, zegt Boerman. ,,Het hospice wordt modulair opgezet. We beginnen met vier bedden, maar kunnen doorgaan naar zes, acht of twaalf.''

In eerste instantie was het plan een bestaand pand te verbouwen tot hospice. Boerman had zijn oog laten vallen op een voormalig kerkgebouw aan het Revelsant, maar dat plan is weer van tafel. Nieuwbouw past beter bij wat de Stuurgroep voor ogen heeft bij een hospice. Een Emmeloordse architectenbureau heeft inmiddels een eerste opzet gemaakt, het wachten is nu op genoeg geld om het plan uitgevoerd te krijgen.

Nieuwbouw